追加：起債予測一覧〔表〕＝7月12日現在

追加：・第一興商を国内ＳＢ表に追加しました。 ・住宅金融支援機構を財投機関債表に追加しました。 ・九州電力、前田建設工業、日本電気硝子を社債発行登録企業（別表）に追加しま した。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 第一興商 7458.OS 7/12 A 期間5年・7年 発行額：各30億円以上、50億円以上 主幹事：野村 来週後半に起債予定 王子製紙 <0#3861=JFI> 7/10 A 期間5年・7年 主幹事：みずほ 前田建設工業 <0#1824=JFI> 7/10 A 期間3年、発行額100億円 主幹事：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 三菱ケミカルホールディングス 7/11 A 期間5年・7年 <0#4188=JFI> 発行額：各150億円、100億円 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 みずほ 7年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 大和 来週後半に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 7/10 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 メリル 8月に起債予定 みずほコーポレート銀行 7/10 AA 期間5年 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ レンジ／T(286回)+15─16bp 来週後半に起債予定 新日本製鉄 <0#5401=JFI> 7/ 9 AA 期間7年・10年 発行額：各100億円、200億円 主幹事： 7年債：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＪＰモルガン 10年債：みずほ、ＧＳ、シティＧ レンジ／ 7年債：T(302回)+18─19bp 10年債：T(324回)+19─20bp 7月13日に起債予定 三菱東京ＵＦＪ銀行 7/ 9 AA 期間3年・5年・10年 <0#8315=JFI> 発行額：各200億円、400億円、 100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：T(271回)+10bp 5年債：T(286回)+10bp 10年債：T(324回)+10bp 7月13日に起債予定 東急不動産 <0#8815=JFI> 7/ 9 A 期間5年 主幹事：大和、みずほ クレディセゾン <0#8253=JFI> 7/ 6 AA 期間5年、発行額100億円 ホールセール債 主幹事：みずほ、しんきん レンジ／L+23bp 7月13日に起債予定 7/ 6 AA 期間5年、発行額100億円、個人債 主幹事：みずほ、みずほインベ 仮条件／利率0.40─1.00％ 7月13日に起債予定 中京銀行 <0#8530=JFI> 7/ 6 A 期間10年(ノンコール5)、 発行額50億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京 大和 仮条件(利率)／ 当初5年：1.04─1.64％、 以降：6カ月ユーロ円L+2.09─2.69％ 7月20日に起債予定 芙蓉総合リース <0#8424=JFI> 7/ 6 AA 期間3年、発行額200億円 主幹事：みずほ、野村、しんきん レンジ／L+9bp 7月13日に起債予定 中国電力 <0#9504=JFI> 7/ 5 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／T(286回)+40bp 7月13日に起債予定 埼玉りそな銀行 <0#8400=JFI> 7/ 3 AA 期間10年(ノンコール5)、 発行額250億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事：大和 仮条件(利率)／ 当初5年：1.10─1.60％、 以降：5年スワップ+0.70─1.00％ 7月13日に起債予定 明治ホールディングス 7/ 3 A 期間5年・7年 <0#2269=JFI> 発行額：各100億円、200億円 主幹事：大和、みずほ 来週後半に起債予定 イオンモール <0#8905=JFI> 6/27 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事：みずほ、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 5年債：L+9─14bp 7年債：L+25─30bp 来週半ばに起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 住宅金融支援機構 7/12 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 8月上旬に起債予定 高速道路機構<0#0905=JFI> 7/ 9 AA 期間4年・10年・20年 発行額：各300億円、300億円、200億円 入札方式 7月13日に起債予定 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円