韓国ウリィ銀行、3年・37億円のサムライ債発行条件を決定＝利率1.40％

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［東京 １２日 ロイター］ 主幹事によると、韓国のウリィ銀行は、期間３年の サムライ債（円建て外債）を発行条件を決定した。 発行額３７億円。 利率 １．４０％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋１．０３％程度 ［ 募集要項 ］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ウリィ銀行 払込期日 ７月２３日 第５回円貨社債 主幹事 下記参照 発行額 ３７億円 財務代理人 三井住友銀行 期間 ３年 格付け・予定 Ａ１（ムーディーズ） 利率 １．４０％ Ａ─（Ｓ＆Ｐ） 発行価格 １００円 償還期限 ２０１５年７月２３日 利払日 １月、７月の各２３日 募集期間 ７月１２日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：シティグループ証券、クレディ・アグリコル証券、ＨＳＢＣ証券、 みずほ証券、野村証券 ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
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