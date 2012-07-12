13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 アクトコール( 6064.T ) 東証マザーズ 公開価格１７００円 ０９：２０ 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １３：３０ ５月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ 奥田国際協力銀行総裁定例会見 １４：００ 金融経済月報（日銀） １８：００ 総合資源エネルギー調査会 総合部会 第８回電力システム改革専門委員会 経済同友会 夏季セミナー １２日─１３日（盛岡市） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２日（木） ０１３０ＧＭＴ ６月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０５３０ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ ６月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １６００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁、地中海諸国中銀のセミナー後に会見 （カサブランカ） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １９４０ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁、経済見通しについて講演 （米オレゴン州ポートランド） ラガルドＩＭＦ専務理事と黒田アジア開銀総裁、アジア開銀・ＩＭＦの会合で講演（バンコク） インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで） ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（プノンペン） イタリア国債入札 １３日（金） ００００ＧＭＴ 第２・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０２００ＧＭＴ 第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０２００ＧＭＴ ６月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １７２０ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が地域経済について講演 （米ミシシッピ州ジャクソン） 英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで） イタリア国債入札 ＝＝主な海外企業決算＝＝ 13 Jul 12:00 Q2 2012 Wells Fargo ( WFC.N ) 13 Jul 11:00 Q2 2012 JPMorgan Chase & Co. ( JPM.N ) （東京 １３日 ロイター）