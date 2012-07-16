17日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １１：００ 富士通 らくらくスマホ発表会 １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １３：００ 産業構造審議会流通部会 １３：５０─１４：５０ 関西経済連合会定例記者会見 １４：００ 木村石油連盟会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６日（月） ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３３０ＧＭＴ ＩＭＦ世界経済見通し １４００ＧＭＴ ５月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７日（火） ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀が金利発表 １３１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ６月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、上院銀行住宅都市委員会で証言 半期に一度の金融政策報告（ワシントン） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁、経済見通しと金融政策について 講演（米ペンシルベニア州エリー） トルコのチャーラヤン経済相が来日（２１日まで） ＥＵ／ＩＭＦ調査団がハンガリー訪問（２５日まで） ＝主な海外企業決算＝ 16 Jul Q2 2012 Citigroup Inc. ( C.N ) 17 Jul Q2 2012 Goldman Sachs ( GS.N ) 17 Jul Q2 2012 Intel Corp. ( INTC.O ) 17 Jul Q2 2012 Yahoo, Inc. ( YHOO.O ) （東京 １７日 ロイター）