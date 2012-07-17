18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ 日銀６月１４、１５日開催金融政策決定会合議事要旨 ０９：００ 参議院一体改革特別委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １１：３０─１２：３０ ＢＮＰパリバ 自動車業界セミナー １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：５５ 鉄連会長会見 １３：００ ６月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １７日（火） ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀が金利発表 １３１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ６月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、上院銀行住宅都市委員会で証言 半期に一度の金融政策報告（ワシントン） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁、経済見通しと金融政策について 講演（米ペンシルベニア州エリー） スペイン国債入札 ギリシャ短期国債入札 １８日（水） ０８３０ＧＭＴ ７月の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、下院金融委員会で証言 半期に一度の金融政策報告（ワシントン） １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ６月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ドイツ国債入札 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ １７日 Q2 2012 Goldman Sachs ( GS.N ) Q2 2012 Johnson & Johnson ( JNJ.N ) Q2 2012 Intel Corp. ( INTC.O ) Q2 2012 Yahoo, Inc. ( YHOO.O ) １８日 Q2 2012 南亜科技( 2408.TW ) Q2 2012 ASML HOLDING NV Q2 ( ASML.AS ) Q2 2012 American Express Company ( AXP.N ) Q2 2012 Bank of America Corp. ( BAC.N ) Q2 2012 eBay ( EBAY.O ) Q2 2012 IBM ( IBM.N ) Q3 2012 Qualcomm Inc ( QCOM.O ) Q2 2012 U.S. Bancorp ( USB.N ) （東京 １８日 ロイター）