18日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ 日銀６月１４、１５日開催金融政策決定会合議事要旨 ０９：００ 参議院一体改革特別委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １１：３０─１２：３０ ＢＮＰパリバ 自動車業界セミナー １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：５５ 鉄連会長会見 １３：００ ６月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １７日（火） ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀が金利発表 １３１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ６月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、上院銀行住宅都市委員会で証言 半期に一度の金融政策報告（ワシントン） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁、経済見通しと金融政策について 講演（米ペンシルベニア州エリー） スペイン国債入札 ギリシャ短期国債入札 １８日（水） ０８３０ＧＭＴ ７月の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、下院金融委員会で証言 半期に一度の金融政策報告（ワシントン） １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ６月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ドイツ国債入札 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ １７日 Q2 2012 Goldman Sachs (GS.N) Q2 2012 Johnson & Johnson (JNJ.N) Q2 2012 Intel Corp. (INTC.O) Q2 2012 Yahoo, Inc. (YHOO.O) １８日 Q2 2012 南亜科技(2408.TW) Q2 2012 ASML HOLDING NV Q2 (ASML.AS) Q2 2012 American Express Company (AXP.N) Q2 2012 Bank of America Corp. (BAC.N) Q2 2012 eBay (EBAY.O) Q2 2012 IBM (IBM.N) Q3 2012 Qualcomm Inc (QCOM.O) Q2 2012 U.S. Bancorp (USB.N) （東京 １８日 ロイター）
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