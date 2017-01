19日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ==国内経済・指標関係=== 新規上場 ワイヤレスゲート( 9419.T )が東証マザーズに(公開価格1200円) 08:00 民主党財金部門会議 08:30 7月ロイター短観[JP/TAN] 08:50 主要銀行貸出動向アンケート調査(日銀) 09:00 参議院一体改革特別委員会 10:00―11:00 日立イノベーションフォーラム 社長講演 13:00―13:40 日立 情報通信システム社 岩田専務講演 14:00―15:30 日立コンサルティング社長らパネルディスカッション 16:00―17:30 日立スマートシティ斎藤専務らパネルディスカッション 10:20 国庫短期証券の入札発行(財務省) 10:20 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 10:30 5年利付国債の入札発行(財務省) 10:30 20年利付国債(7月債)の発行予定額等(財務省) 10:30 ダウ・ケミカル日本社長 就任会見 11:00 自工会会長定例会見 11:40 石油化学工業協会会見 12:35 国庫短期証券の入札結果(財務省) 12:45 5年利付国債の入札結果(財務省) 14:00 5月景気動向指数改定値(内閣府)[JPCIIN=ECI] 14:00 6月粗鋼生産速報(鉄連) 14:30 東京電力 広瀬社長会見(外国特派員協会) 15:15 5年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 18日(水) 0830GMT 7月の英金融政策委員会の議事録 0830GMT 6月英失業率(国立統計局)[GBILOU=ECI] 1100GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1230GMT 6月米住宅着工件数(商務省)[USHSTM=ECI] 1400GMT バーナンキ連邦準備理事会(FRB)議長、下院金融委員会で証言 半期に一度の金融政策報告(ワシントン) 1800GMT 米地区連銀経済報告 6月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ドイツ国債入札 19日(木) 0800GMT 5月ユーロ圏経常収支(ECB) [EUCURA=ECI] 0830GMT 6月英小売売上高(国立統計局)[GBRSLY=ECI] 1230GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1400GMT 6月米景気先行指数(コンファレンス・ボード)[USLEAD=ECI] 1400GMT 6月米中古住宅販売(全米リアルター協会)[USEHSP=ECI] 1400GMT 7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 1500GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500GMT 米財務省52週物TB入札条件 1500GMT 米財務省2年・5年・7年債入札条件 1700GMT 米財務省インフレ指数連動10年債入札 2200GMT 6月北米半導体BBレシオ(SEMI)[USSEMI=ECI] ECB理事会(金利発表なし) スペイン国債入札 フランス国債入札 ===海外主要企業決算=== 18日 Q2 2012 ASML HOLDING NV Q2 ( ASML.AS ) Q2 2012 American Express Company ( AXP.N ) Q2 2012 BlackRock, Inc. ( BLK.N ) Q2 2012 Bank of America Corp. ( BAC.N ) Q2 2012 eBay ( EBAY.O ) Q2 2012 IBM ( IBM.N ) Q1 2013 Xilinx, Inc. ( XLNX.O ) Q3 2012 Qualcomm Inc ( QCOM.O ) Q2 2012 U.S. Bancorp ( USB.N ) 19日 Q2 2012 台湾積体電路製造 ( 2330.TW ) Q2 2012 NOKIA OYJ NOK1V.HE Q2 2012 Morgan Stanley ( MS.N ) Q2 2012 Advanced Micro Devices AMD.N Q4 2012 Microsoft ( MSFT.O ) Q2 2012 Google ( GOOG.O ) (東京 19日 ロイター)