起債予測一覧〔表〕＝7月19日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 双日 <0#2768=JFI> 7/18 A 期間3年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 来週半ば以降に起債予定 豊田通商 <0#8015=JFI> 7/17 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／T(324回)+20─27bp 来週前半に起債予定 三井住友ファイナンス＆リース 7/13 AA 期間5年、発行額100億円 <0#8592=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、しんきん、 ＳＭＢＣフレンド レンジ／T(286回)+20─25bp 来週前半に起債予定 第一興商 7458.OS 7/12 AA 期間5年・7年 発行額：各30億円以上、50億円以上 主幹事：野村 レンジ／ 5年債：T(286回)+30bp 7年債：T(302回)+44─46bp 7月20日に起債予定 王子製紙 <0#3861=JFI> 7/10 AA 期間5年・7年、発行額：各200億円 主幹事：みずほ レンジ／ 5年債：T(286回)+19─21bp 7年債：T(302回)+23─25bp 7月20日に起債予定 前田建設工業 <0#1824=JFI> 7/10 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+47─55bp 来週前半に起債予定 三菱ケミカルホールディングス 7/11 AA 期間5年・7年 <0#4188=JFI> 発行額：各150億円、100億円 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 みずほ 7年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 大和 レンジ／ 5年債：T(286回)+18─20bp 7年債：T(302回)+19─21bp 7月20日に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 7/10 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 メリル 8月に起債予定 みずほコーポレート銀行 7/10 AA 期間5年、発行額1000億円 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ レンジ／T(286回)+15bp 7月19日に起債予定 東急不動産 <0#8815=JFI> 7/ 9 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：大和、みずほ レンジ／L+21─23bp 7月20日に起債予定 中京銀行 <0#8530=JFI> 7/ 6 AA 期間10年(ノンコール5)、 発行額50億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京 大和 仮条件(利率)／ 当初5年：1.04─1.64％、 以降：6カ月ユーロ円L+2.09─2.69％ 7月20日に起債予定 明治ホールディングス 7/ 3 AA 期間5年・7年 <0#2269=JFI> 発行額：各100億円、200億円 主幹事：大和、みずほ レンジ／ 5年債：T(286回)+12bp 7年債：T(302回)+14─15bp 7月20日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 都市再生機構<0#0917=JFI> 7/17 A 期間3年・5年・7年・10年 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、ＧＳ 9月に起債予定 住宅金融支援機構 7/12 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 8月上旬に起債予定 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 鉄道建設・運輸施設 6/12 A 期間5年・10年、 整備支援機構<0#1295=JFI> 発行額：各200億円、110億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、しんきん 7月23日の週後半に起債予定 払込み：5年債が8月17日、10年債が8月3日 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 日本学生支援機構 7/ 9 A 期間2年、発行額500億円 <0#0948=JFI> 主幹事：みずほ、大和、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 9月に起債予定 A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 6/18 2012年度第2四半期、2年債の主幹事： <0#0910=JFI> みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 格付けＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、 Ａａ３(ムーディーズ) 社債管理者：三菱東京ＵＦＪ銀行 6/18 A 期間2年、発行額500億円(国民生活事業） 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 7月下旬に起債予定(8月上旬払込み)