UPDATE1: みずほコーポレート銀、5年・1000億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.34％

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［東京 １９日 ロイター］ みずほ証券によると、みずほコーポレート銀行 <0#8310=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１０００億円。 利率 ０．３４０％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２８６回国債流通利回り＋０．１５％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 みずほコーポレート銀行 募集期間 ７月１９日 第３０回国内普通社債 払込日 ７月２５日 発行額 １０００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 担保 無担保 利率 ０．３４０％ 主幹事 みずほ証券 発行価格 １００円 発行代理人 みずほコーポレート銀行 応募者利回り ０．３４０％ 格付け・予定 Ａ＋（Ｒ＆Ｉ） 償還日 ２０１７年７月２５日 ＡＡ─（ＪＣＲ） 利払日 １月、７月の各２５日 Ａ１（ムーディーズ） -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案、単位：億円） みずほ証９４４ みずほインベスターズ証３０ 大和証１０ シティグループ証２ メリルリンチ日本証２ ゴールドマン・サックス証２ ＪＰモルガン証２ ドイツ証２ ＢＮＰパリバ証２ クレディ・スイス証２ ＲＢＳ証２ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭 （ロイターニュース 片山直幸）
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