〔表〕きょうの投信設定（20日）＝4本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ワールド・バリュー・アロケーション Ａコース（為替ヘッジあり） ワールド・バリュー・アロケーション Ｂコース（為替ヘッジなし） ／アムンディ・ジャパン ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：── 販売会社 ：野村証券 ◎新興国債券インデックスオープン ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：三菱ＵＦＪ信託銀行 ◎三菱ＵＦＪ ヘッジ付外国債券オープン ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：三菱ＵＦＪ信託銀行
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