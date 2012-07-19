5年債の大口落札先は野村証5038億円、ドイツ証3310億円＝市場筋

Markets |
［東京 １９日 ロイター］ 市場関係者の推計によると、午後零時４５分に結果が発表された５年利付国債入札の大口落札先は、野村証券５０３８億円、ドイツ証券３３１０億円、みずほ証券２８３０億円、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券２３８８億円、ＳＭＢＣ日興証券１３１３億円、大和証券１２５１億円、ＲＢＳ証券９９４億円、メリルリンチ証券７０４億円、ＪＰモルガン証券６７４億円、クレディ・スイス証券４４１億円、ＵＢＳ証券４１６億円、クレディ・アグリコル証券３４９億円、シティグループ証券３１６億円、ＢＮＰパリバ証券２７７億円、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券２３０億円、みずほインベスターズ証券１４５億円、東海東京証券６３億円、岡三証券２４億円──などとなった。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文