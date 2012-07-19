20日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：００ 財金部門資本市場・企業統治改革作業部会 ０８：２０ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省)） ０９：００ 参議院社会保障と税の一体改革特別委員会 １２：３０ ７月ロイター企業調査 １４：１５ 大阪商工会議所正副会頭定例会見 １４：３０ 八木電気事業連合会会長（関電社長）会見、終了後 苅田中国電力社長会見 企業決算 １５：００ 東京製鉄４─６月期決算 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １９日（木） ０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ２２００ＧＭＴ ６月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） スペイン国債入札 フランス国債入札 英国債入札 ２０日（金） ０６００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] １０００ＧＭＴ ユーロ圏財務相電話会議 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ １９日 Q2 2012 台湾積体電路製造 (2330.TW) Q2 2012 NOKIA OYJ NOK1V.HE Q2 2012 Morgan Stanley (MS.N) Q2 2012 Advanced Micro Devices AMD.N Q4 2012 Microsoft (MSFT.O) Q2 2012 Google (GOOG.O) ２０日 Q2 2012 General Electric Co. (GE.N) Q2 2012 Xerox Corp. (XRX.N) （東京 ２０日 ロイター）
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