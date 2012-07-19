20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：００ 財金部門資本市場・企業統治改革作業部会 ０８：２０ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省)） ０９：００ 参議院社会保障と税の一体改革特別委員会 １２：３０ ７月ロイター企業調査 １４：１５ 大阪商工会議所正副会頭定例会見 １４：３０ 八木電気事業連合会会長（関電社長）会見、終了後 苅田中国電力社長会見 企業決算 １５：００ 東京製鉄４─６月期決算 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １９日（木） ０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ２２００ＧＭＴ ６月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） スペイン国債入札 フランス国債入札 英国債入札 ２０日（金） ０６００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] １０００ＧＭＴ ユーロ圏財務相電話会議 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ １９日 Q2 2012 台湾積体電路製造 ( 2330.TW ) Q2 2012 NOKIA OYJ NOK1V.HE Q2 2012 Morgan Stanley ( MS.N ) Q2 2012 Advanced Micro Devices AMD.N Q4 2012 Microsoft ( MSFT.O ) Q2 2012 Google ( GOOG.O ) ２０日 Q2 2012 General Electric Co. ( GE.N ) Q2 2012 Xerox Corp. ( XRX.N ) （東京 ２０日 ロイター）