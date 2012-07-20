UPDATE1: 東急不動産<8815.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.63％

［東京 ２０日 ロイター］ 大和証券によると、東急不動産8815.T<0#8815=JFI> は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．６３％ 発行価格 １００円 スプレッド スワップレート＋０．２２％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 東急不動産 募集期間 ７月２０日 第１８回国内普通社債 払込日 ７月２７日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 担保 無担保 利率 ０．６３％ 主幹事 大和証券 発行価格 １００円 みずほ証券 応募者利回り ０．６３０％ 財務代理人 三井住友信託銀行 償還日 ２０１７年７月２７日 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ） 利払日 １月、７月の各２７日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（単位：億円）: 大和証５０ みずほ証５０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸）