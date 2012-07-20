UPDATE1: 第一興商<7458.OS>、7年・65億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.806％

［東京 ２０日 ロイター］ 野村証券によると、第一興商7458.OSは、期間７年の 国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額６５億円。 利率 ０．８０６％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３０２回国債流通利回り＋０．４４％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 第一興商 募集期間 ７月２０日 第２回国内普通社債 払込日 ７月３０日 発行額 ６５億円 各社債の金額 １億円 期間 ７年 主幹事 野村証券 利率 ０．８０６％ 財務代理人 三井住友銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ（ＪＣＲ） 応募者利回り ０．８０６％ 償還日 ２０１９年７月３０日 利払日 １月、７月の各３０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（単位：億円） 野村証４５ ＳＭＢＣ日興証５ みずほインベスターズ証５ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証５ 大和証５ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸）