日銀、国債買い切りオペを通告＝総額5600億円

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［東京 ２０日 ロイター］ 日銀は２０日、残存期間１年以下（３１００億円／２４日スタート）と１年超１０年以下（２５００億円／２４日スタート）の国債買い切りオペを通告した。
対象銘柄は１年以下が２年物国債２９５―３０６回債（対象外：３００回債）、５年物国債６６―７４回債（対象外：７０回債）、１０年物国債２４１―２５２回債（対象外：２４５回債、２４７─２４９回債、２５１回債）。
１年超１０年以下が２年物国債３０７―３１６回債（対象外：３１２回債、３１３回債）、５年物国債７５―１０３回債（対象外：８４回債）、１０年物国債２５３―３２２回債（対象外：３０３回─３０７回債）、２０年物国債４１―５７回債（対象外：４２回債、５０回債）。
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