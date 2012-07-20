UPDATE1: 明治ＨＤ<2269.T>、期間7年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.506％

［東京 ２０日 ロイター］ 大和証券によると、明治ホールディングス( 2269.T ) <0#2269=JFI>は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額２００億円。 利率 ０．５０６％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３０２回国債流通利回り＋０．１４％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 明治ホールディングス 募集期間 ７月２０日 第４回国内普通社債 払込日 ７月２７日 発行額 ２００億円 各社債の金額 １億円 期間 ７年 担保 無担保 利率 ０．５０６％ 主幹事 大和証券 発行価格 １００円 みずほ証券 応募者利回り ０．５０６％ 財務代理人 みずほ銀行 償還日 ２０１９年７月２６日 格付け・予定 Ａ＋（ＪＣＲ） 利払日 １月、７月の各２７日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）： 大和証９２ みずほ証８１ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証２０ 野村証７ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸）