UPDATE1: 明治ＨＤ<2269.T>、期間7年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.506％

Markets |
［東京 ２０日 ロイター］ 大和証券によると、明治ホールディングス(2269.T)
<0#2269=JFI>は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額２００億円。
利率 ０．５０６％
発行価格 １００円
スプレッド 第３０２回国債流通利回り＋０．１４％
【 発行概要一覧 】
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 明治ホールディングス 募集期間 ７月２０日
第４回国内普通社債 払込日 ７月２７日
発行額 ２００億円 各社債の金額 １億円
期間 ７年 担保 無担保
利率 ０．５０６％ 主幹事 大和証券
発行価格 １００円 みずほ証券
応募者利回り ０．５０６％ 財務代理人 みずほ銀行
償還日 ２０１９年７月２６日 格付け・予定 Ａ＋（ＪＣＲ）
利払日 １月、７月の各２７日
--------------------------------------------------------------------------------
・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）：
大和証９２ みずほ証８１
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証２０ 野村証７
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 片山直幸）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文