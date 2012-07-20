UPDATE1: ユナイテッド・アーバン<8960.T>、期間4年の個人向け投資法人債発行条件を決定＝利率0.80％

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［東京 ２０日 ロイター］ ユナイテッド・アーバン投資法人(8960.T)<0#8960=JFI>
は、期間４年の投資法人債の発行条件を決定した。発行額１００億円。個人投資家向けに
販売する。発行登録追補書類で明らかになった。
利率 ０．８０％
発行価格 １００円
【 発行条件一覧 】
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銘柄 ユナイテッド・アーバン 申込期間 ７月２３日─８月 ２日
投資法人第８回投資法人債 払込日 ８月 ６日
発行額 １００億円 各債券の金額 １００万円
期間 ４年 引受会社 大和証券（単独）
利率 ０．８０％ 投資法人債 三菱ＵＦＪ信託銀行
発行価格 １００円 管理者
償還日 ２０１６年８月５日 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ）
利払日 ２月、８月の各６日
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・引受手数料：４５銭
（ロイターニュース 片山直幸）
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