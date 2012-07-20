UPDATE1: 中京銀行<8530.T>、10年・50億円の個人向け期限前償還条項付劣後債の発行条件を決定

［東京 ２０日 ロイター］ 中京銀行( 8530.T )<0#8530=JFI>は、期間１０年の期限前 償還条項付劣後債の発行条件を決定した。発行額５０億円。個人投資家向けに販売する。 発行登録追補書類で明らかになった。 利率 当初５年：１．２９％ 以降：６カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋２．３９％ 発行価格 １００円 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 中京銀行第７回 申込期間 ７月２３日─８月２日 期限前償還条項付無担保社債 払込期日 ８月３日 （劣後特約付） 各社債の金額 １００万円 発行額 ５０億円 主幹事 下記参照 期間 １０年 社債管理者 野村信託銀行 利率 上記参照 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ） 発行価格 １００円 償還期限 ２０２２年８月３日 利払日 ２月、８月の各３日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 東海東京証券 大和証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証２５ 東海東京証１６ 大和証９ ・期限前償還条項： 本社債の元金は、２０１７年８月３日以降に到来するいずれかの支払期日に、金融庁の 承認を得たうえで、各社債の金額１００円につき１００円の割合で期限前償還すること ができる。 ・引受手数料：５０銭 （ロイターニュース 片山直幸）