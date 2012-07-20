UPDATE1: 中京銀行<8530.T>、10年・50億円の個人向け期限前償還条項付劣後債の発行条件を決定

Markets |
［東京 ２０日 ロイター］ 中京銀行(8530.T)<0#8530=JFI>は、期間１０年の期限前
償還条項付劣後債の発行条件を決定した。発行額５０億円。個人投資家向けに販売する。
発行登録追補書類で明らかになった。
利率 当初５年：１．２９％
以降：６カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋２．３９％
発行価格 １００円
【 発行条件一覧 】
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 中京銀行第７回 申込期間 ７月２３日─８月２日
期限前償還条項付無担保社債 払込期日 ８月３日
（劣後特約付） 各社債の金額 １００万円
発行額 ５０億円 主幹事 下記参照
期間 １０年 社債管理者 野村信託銀行
利率 上記参照 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ）
発行価格 １００円
償還期限 ２０２２年８月３日
利払日 ２月、８月の各３日
--------------------------------------------------------------------------------
・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 東海東京証券 大和証券
・引受証券と引受額（単位：億円）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証２５ 東海東京証１６ 大和証９
・期限前償還条項：
本社債の元金は、２０１７年８月３日以降に到来するいずれかの支払期日に、金融庁の
承認を得たうえで、各社債の金額１００円につき１００円の割合で期限前償還すること
ができる。
・引受手数料：５０銭
（ロイターニュース 片山直幸）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文