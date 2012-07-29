30日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ６月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]（予測中央値：前月比＋1.5％） １１：００ ＮＲＩビッグデータ事業戦略説明会 １２：１５─１２：４０ 国家戦略会議 １４：００ 東京外国為替市場における外国為替取引高サーベイ １８：３０ 総合資源エネルギー調査会 基本問題委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２７日（金） ０８００ＧＭＴ ギリシャのサマラス首相、トロイカの代表と会談予定 １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] ７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア国債入札 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 27 Jul GB 06:00 BARCLAYS PLC INTERIM (BARC.L) 27 Jul FR BMO RENAULT SA INTERIM (RENA.PA) 27 Jul FR DANONE SA H1 (DANO.PA) 27 Jul FR TOTAL SA Q2 (TOTF.PA) 27 Jul GB ANGLO AMERICAN PLC INTERIM (AAL.L) 27 Jul BMO Q2 2012 Chevron CVX 3.21 18 3.85 27 Jul Q2 2012 Merck & Co., Inc MRK 1.01 19 0.95 27 Jul BMO Q2 2012 Newmont Mining Corp NEM 0.96 13 0.90 ３０日（月） ０７００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 イタリア国債入札 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 30 Jul GB 08:15 HSBC HOLDINGS PLC INTERIM (HSBA.L) （東京 ３０日 ロイター）
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