30日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ６月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]（予測中央値：前月比＋1.5％） １１：００ ＮＲＩビッグデータ事業戦略説明会 １２：１５─１２：４０ 国家戦略会議 １４：００ 東京外国為替市場における外国為替取引高サーベイ １８：３０ 総合資源エネルギー調査会 基本問題委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２７日（金） ０８００ＧＭＴ ギリシャのサマラス首相、トロイカの代表と会談予定 １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] ７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア国債入札 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 27 Jul GB 06:00 BARCLAYS PLC INTERIM ( BARC.L ) 27 Jul FR BMO RENAULT SA INTERIM ( RENA.PA ) 27 Jul FR DANONE SA H1 ( DANO.PA ) 27 Jul FR TOTAL SA Q2 ( TOTF.PA ) 27 Jul GB ANGLO AMERICAN PLC INTERIM ( AAL.L ) 27 Jul BMO Q2 2012 Chevron CVX 3.21 18 3.85 27 Jul Q2 2012 Merck & Co., Inc MRK 1.01 19 0.95 27 Jul BMO Q2 2012 Newmont Mining Corp NEM 0.96 13 0.90 ３０日（月） ０７００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 イタリア国債入札 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 30 Jul GB 08:15 HSBC HOLDINGS PLC INTERIM ( HSBA.L ) （東京 ３０日 ロイター）