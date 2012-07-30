起債予測一覧〔表〕＝7月31日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 九州電力 <0#9508=JFI> 7/30 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 8月に起債予定 東北電力 <0#9506=JFI> 7/26 AA 期間7年、発行額150億円程度 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 しんきん 来週前半に起債予定 オリックス <0#8591=JFI> 7/26 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事： 5年債：大和、みずほ、野村、 しんきん、ＳＭＢＣ日興 7年債：ＳＭＢＣ日興、大和、 しんきん レンジ／ 5年債：T(286回)+56─58bp 7年債：T(302回)+73─77bp 8月1日に起債予定 森ビル <0#3270=JFI> 7/25 AA 期間4年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 みずほ レンジ／L+53─60bp 8月1日に起債予定 イオン <0#8267=JFI> 7/23 AA 期間7年・10年、発行額各100億円程度 主幹事：みずほ、野村 レンジ／ 7年債：L+19─24bp 10年債：L+35─40bp 8月3日に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 7/10 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 メリル 8月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 都市再生機構<0#0917=JFI> 7/17 A 期間3年・5年・7年・10年 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、ＧＳ 9月に起債予定 住宅金融支援機構 7/12 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 8月上旬に起債予定 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 日本学生支援機構 7/ 9 A 期間2年、発行額500億円 <0#0948=JFI> 主幹事：みずほ、大和、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 9月に起債予定 A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 6/18 2012年度第2四半期、2年債の主幹事： <0#0910=JFI> みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 格付けＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、 Ａａ３(ムーディーズ) 社債管理者：三菱東京ＵＦＪ銀行 6/18 A 期間2年、発行額300億円(中小企業事業） 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 8月下旬に起債予定(9月上旬払込み) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 6/20 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ 8月に発行予定 6/20 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 9月に発行予定 6/20 A 期間20年 主幹事：野村、ドイツ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 9月に発行予定 6/20 A 期間7年(スポット債) 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほインベ 8月に発行予定 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 大阪市 <0#0150=JFI> 7/27 A 期間5年・10年、発行額各100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、東海東京 9月7日に起債予定、9月19日に払込み予定 北海道 <0#0101=JFI> 7/25 A 期間10年、発行額200億円 8月10日