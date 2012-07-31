再送：三菱電<6503.T>: 13年3月期第1四半期連結(SEC)、当期利益304.49億円12.0 %増

再送：希薄後ＥＰＳ（円）の項目が抜けていたため、追加して再送します。 ただ、三菱電機は希薄後ＥＰＳを発表していません。 ［東京31日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 売上高 （百万円） 782,745 813,635 3,740,000 (-3.8 %) (+4.5 %) (+2.8 %) 営業利益 （百万円） 46,564 52,234 200,000 (-10.9 %) (+1.2 %) (-11.3 %) 税引き前利益（百万円） 48,093 49,246 180,000 (-2.3 %) (+5.3 %) (-19.7 %) 当期利益 （百万円） 30,449 27,176 120,000 (+12.0 %) (+3.6 %) (+7.1 %) １株利益 （円） 14.18 12.66 55.89 希薄後ＥＰＳ （円） １株年間配当 （円） 12.00 １株Q2配当 （円） 6.00 １株Q4配当 （円） 6.00