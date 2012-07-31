再送：ＴＤＫ<6762.T>: 13年3月期第1四半期連結(SEC)、当期利益44.71億円84.5 %増

再送：１５時に配信した決算に、２０１３年３月期第１四半期と２０１２年３月期 第１四半期の税引き前利益を追加して再送します。 ［東京31日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 売上高 （百万円） 208,653 206,198 900,000 (+1.2 %) (-6.6 %) (+10.5 %) 営業利益 （百万円） 9,223 5,997 57,000 (+53.8 %) (-70.4 %) (+205.0 %) 税引き前利益（百万円） 8,845 3,695 53,000 (+139.4 %) (-80.5 %) (+332.8 %) 当期利益 （百万円） 4,471 2,423 40,000 (+84.5 %) (-83.3 %) １株利益 （円） 35.52 18.78 317.75 １株年間配当 （円） 80.00 90.00 １株Q2配当 （円） 40.00 40.00 １株Q4配当 （円） 40.00 50.00