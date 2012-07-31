1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：００ 日産自 新型「セレナ」発表会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １３：１５ 三菱自 新型「ミラージュ」発表会 １４：００ 自販連・全軽自協 新車販売台数７月度 １５：００ 財政資金対民間収支(２４年７月中実績・２４年８月中見込) （財務省） １５：３０ ６月末税収実績（財務省） １７：１５ 大日本住友製薬社長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３１日（火） ０５３０ＧＭＴ インド中銀、金利発表 ０６００ＧＭＴ ６月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ６月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０７５５ＧＭＴ ７月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １３４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ２０００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が米経済に関する討論会に参加（ロサンゼルス） 米連邦公開市場委員会（８月１日まで） 伊仏首脳会談 ユーロ圏危機について協議（パリ） ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝ BP PLC Q2 ( BP.L ) DEUTSCHE BANK AG Q2 ( DBKGn.DE ) UBS AG Q2 UBSN.VX ８月 １日（水） ０１００ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １３００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １３００ＧＭＴ 米財務省、四半期定例入札（クオータリー・リファンディング）の詳細発表 １４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] 英中銀金融政策委員会（２日まで） ７月米自動車販売台数 ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝ SOCIETE GENERALE Q2 ( SOGN.PA ) STANDARD CHARTERED PLC INTERIM ( STAN.L ) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Q2 ( BMWG.DE ) （東京 １日 ロイター）