再送：東芝<6502.T>: 13年3月期第1四半期連結(SEC)、当期損失121.05億円

再送：「税引き前利益」を追加して再送します。 ［東京31日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 売上高 （百万円） 1,268,863 1,326,105 6,400,000 (-4.3 %) (-8.6 %) (+4.9 %) 営業利益 （百万円） 11,471 4,121 300,000 (+178.4 %) (-87.8 %) (+48.0 %) 税引き前利益（百万円） -14,659 3,146 210,000 (-68.6 %) (+44.3 %) 当期利益 （百万円） △12,105 470 135,000 (+0.9 %) (+92.7 %) １株利益 （円） △2.86 0.11 31.88 １株年間配当 （円） 8.00 １株Q2配当 （円） 4.00 １株Q4配当 （円） 4.00