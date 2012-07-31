再送：リコー<7752.T>: 13年3月期第1四半期連結(SEC)、当期利益65.37億円32.5 %増

再送：「希薄後ＥＰＳ」を追加して再送します。 ［東京31日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 売上高 （百万円） 459,387 467,393 1,920,000 (-1.7 %) (-3.2 %) (+0.9 %) 営業利益 （百万円） 14,281 11,326 70,000 (+26.1 %) (-48.2 %) 税引き前利益（百万円） 12,275 9,287 62,500 (+32.2 %) (-40.1 %) 当期利益 （百万円） 6,537 4,933 33,000 (+32.5 %) (-32.7 %) １株利益 （円） 9.02 6.80 45.51 希薄後ＥＰＳ （円） 9.02 6.79 １株年間配当 （円） 25.00 25.00 １株Q2配当 （円） 16.50 12.50 １株Q4配当 （円） 8.50 12.50