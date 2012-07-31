再送：パナソニック<6752.T>: 13年3月期第1四半期連結(SEC)、当期利益128.09億円

再送：「営業利益」を追加して再送します。 ［東京31日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 売上高 （百万円） 1,814,498 1,929,548 8,100,000 (-6.0 %) (-10.7 %) (+3.2 %) 営業利益 （百万円） 38,603 5,576 260,000 (+592.3 %) (-93.3 %) (+494.6 %) 税引き前利益（百万円） 37,825 △17,433 160,000 当期利益 （百万円） 12,809 △30,351 50,000 １株利益 （円） 5.54 △13.13 21.63 １株年間配当 （円） 10.00 10.00 １株Q2配当 （円） 5.00 5.00 １株Q4配当 （円） 5.00 5.00