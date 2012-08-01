2日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) （財務省） ０８：５０ ７月マネタリーベース（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０─１２：００ 森本日銀審議委員が石川県金融経済懇談会に出席 １１：００ ＫＤＤＩクラウド型医療向けソリューション説明会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００─１４：３０ 森本日銀審議委員が記者会見（金沢市） １５：００過ぎ ７月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） １５：００ ルネサス決算後、事業方針説明会 １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １日（水） ０１００ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １３００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １３００ＧＭＴ 米財務省、四半期定例入札（クオータリー・リファンディング）の詳細発表 １４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] 英中銀金融政策委員会（２日まで） ７月米自動車販売台数 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ SOCIETE GENERALE Q2 ( SOGN.PA ) STANDARD CHARTERED PLC INTERIM ( STAN.L ) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Q2 ( BMWG.DE ) ２日（木） ０１３０ＧＭＴ ６月および第２・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０１３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ７月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] スペイン国債入札 タイは休場［三宝節］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ BNP PARIBAS SA Q2 ( BNPP.PA ) General Motors Company Q2 ( GM.N ) （東京 １日 ロイター）