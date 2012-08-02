3日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２日（木） ０１３０ＧＭＴ ６月および第２・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０１３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ７月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] スペイン国債入札 タイは休場［三宝節］ ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝ BNP PARIBAS SA Q2 ( BNPP.PA ) General Motors Company Q2 ( GM.N ) ３日（金） ０２３０ＧＭＴ ７月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （東京 ３日 ロイター）