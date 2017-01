UPDATE1: クレジット市場動向＝ＣＤＳ指数が小幅上昇、企業業績の悪さに反応

<対国債スプレッド> 政保債(地方公)10年 2.0─3.0bp 銀行債(みずほ)5年 19─20bp 地方債(都債) 10年 3.0─4.0bp 電力債(東電)10年 ─ ─ ─bp -------------------------------------------------------------------------------- [東京 2日 ロイター] クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指 標となるiTraxxJapanシリーズ17ITJJP5Y=GFのプレミアム(気配)は 183─190ベーシスポイント(bp)と、前日の引け(185bp)と比べてわずか ながら上昇した。欧州中央銀行(ECB)理事会での政策期待を見極めたいとムードが強 いものの、企業の決算発表が進むにつれて業績の悪さに反応するようになり、信用リスク を取るプロテクションの売り(オファー)が上昇傾向を強めたという。 CDS市場で、指数のシリーズ17は、午前に183─187bp、午後に183─ 190bpの気配が観測された。米連邦公開市場委員会(FOMC)が終わったことで、 市場の注目はドラギ総裁が前週にユーロ圏を守るためにあらゆる手段を尽くすと発言した 今晩のECB理事会に移っているが、「どこまで踏み込んだ政策を打ち出すのかどうか期 待と不安が入り混じっている」(国内金融機関)として、動きにくい展開となった。 市場ではSMP(証券市場プログラム)などを再開したとしても、その効果が持続しな いことが分かっており、マーケットの不安を払しょくするまでに至らないのではないかと の警戒感も出ている。 指数のオファーが切り上がったのは、企業が発表した決算内容が悪かったことがきっか け。とくにマーケットが関心を寄せていたシャープ( 6753.T )<0#6753=JFI>は、収益悪化が 予想されていたとはいえ、大幅な赤字を出すことが判明し、警戒感を高める結果となった。 シャープは2日、2013年3月期の最終赤字が当初予想の300億円から2500億円 に拡大する見込みだと発表した。 プレミアムは午前に2013年3月償還が625bp、2013年6月償還が700b pと、ワイドな水準で取引された。決算発表後にはさらにワイドになり、2013年3月 償還が800─2500bpに跳ね上がったという。5年物には750bpの気配が出て いたが、その後は800─1300bpへと上昇。2013年10月償還(CB年限)に は1100bpビッドが観測された。 このほか、JFEスチールが270bp、新日本製鉄( 5401.T )<0#5401=JFI>4年が 175bpとワイドな水準で取引されたほか、住友商事( 8053.T )<0#8053=JFI>が85bp、 三菱重工業( 7011.T )<0#7011=JFI>が70bpと横ばい圏で出合った。日本ソブリン(ドル 建て)は87bpと、前日気配の仲値から2bp程度タイトな水準で取引された。 米連邦準備理事会(FRB)が1日まで2日間の日程で開いていたFOMCにおいて追 加緩和が見送られたことについては、マーケットへの影響は軽微だった。市場ではFRB は少なくとも低金利政策を維持するとしている期限を2014年終盤から2015年に先 延ばしするとの見方も出ていた。 今後のFRBの対応について、トヨタアセットマネジメント・投資戦略部チーフストラ テジストの濱崎優氏は「今回の声明からみて、能動的に追加緩和するのか否かの解釈が分 かれるところだが、何か特別な意志があるとは思えず、今後入手する経済・金融動向の情 報を注視するということなのだろう」と述べた。 FRBは声明で、「今後入手する経済・金融動向の情報を注視し、物価安定の文脈の中 で一段と強い景気回復と持続的な雇用環境の改善を促進するため、必要に応じ追加緩和を 実施する(provide additional accommodation)」と述べている。前回6月は「一段の措 置を適切に講じる用意がある(prepared to take further action)」としていた。 <CP発行総額は1700億円程度> CP市場の発行総額は1700億円程度となった。発行レートは一部で強含んだが以外 は、おおむね横ばい。a1格の鉄鋼が350億円(9月中旬期日、0.11%超)、a1 格の電機が300億円(9月下旬期日、0.12%台後半)、a1格の化学が50億円 (12月中旬期日、0.111%付近)などの発行が観測された。 (ロイターニュース 片山直幸)