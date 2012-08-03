新規上場企業の横顔：日本航空（9月19日東証上場）

［東京 ３日 ロイター］ ９月１９日に東証１部または２部に上場予定の 「日本航空」( 9201.T ) の概要は以下のとおり。 どちらに上場するかは売り出し 価格決定後に決まる予定。 ≪本社≫ 東京都品川区東品川 ≪事業内容≫ 航空運送事業など ≪代表者≫ 代表取締役社長：植木 義晴 ≪資本金≫ 1813億5200万円 ≪発行済株式数≫ 1億8135万2000株（2012年6月30日現在） ≪従業員数≫ 9388名（2012年6月30日現在） ≪業績≫ 2012年3月期 2011年3月期 営業収益（百万円） 969,030 321,897 経常利益（百万円） 146,325 34,092 当期利益（百万円） 178,637 2,527,810 １株当たり利益（円） 985.03 14,340.43 １株当たり純資産額（円） 1,986.13 985.11 配当（円） -- -- ≪業績・連結≫ 2012年3月期 2011年3月期 営業収益（百万円） 1,204,813 383,021 経常利益（百万円） 197,688 42,041 当期利益（百万円） 186,616 621,073 １株当たり利益（円） 1,029.03 3,523.39 １株当たり純資産額（円） 2,142.37 1,094.80 ≪総資産≫ （百万円） 1,070,486（2012年3月期） ≪株主資本≫ （百万円） 360,188（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 企業再生支援機構 96.50 175000 京セラ 1.38 2500 大和証券グループ本社 1.38 2500 東京海上日動火災保険 0.41 750 損保ジャパン 0.14 250 ジェイティービー 0.08 150 阪急交通社 0.06 100 あいおいニッセイ同和損害保険 0.03 50 三井住友海上火災保険 0.03 50 三菱ＵＦＪ信託銀行ＪＡＬ持ち株信託口 0.00 2 ≪監査人≫ 有限責任 あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪売り出し価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１２年８月３０日 ≪ブックビルディング期間≫ ２０１２年８月３１日から９月７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１２年９月１０日 ≪申込期間≫ ２０１２年９月１１日から９月１４日 (以上、2012年8月3日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>