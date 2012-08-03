新規上場企業の横顔：日本航空（9月19日東証上場）

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［東京 ３日 ロイター］ ９月１９日に東証１部または２部に上場予定の
「日本航空」(9201.T) の概要は以下のとおり。 どちらに上場するかは売り出し
価格決定後に決まる予定。
≪本社≫ 東京都品川区東品川
≪事業内容≫ 航空運送事業など
≪代表者≫ 代表取締役社長：植木 義晴
≪資本金≫ 1813億5200万円
≪発行済株式数≫ 1億8135万2000株（2012年6月30日現在）
≪従業員数≫ 9388名（2012年6月30日現在）
≪業績≫
2012年3月期 2011年3月期
営業収益（百万円） 969,030 321,897
経常利益（百万円） 146,325 34,092
当期利益（百万円） 178,637 2,527,810
１株当たり利益（円） 985.03 14,340.43
１株当たり純資産額（円） 1,986.13 985.11
配当（円） -- --
≪業績・連結≫
2012年3月期 2011年3月期
営業収益（百万円） 1,204,813 383,021
経常利益（百万円） 197,688 42,041
当期利益（百万円） 186,616 621,073
１株当たり利益（円） 1,029.03 3,523.39
１株当たり純資産額（円） 2,142.37 1,094.80
≪総資産≫ （百万円） 1,070,486（2012年3月期）
≪株主資本≫ （百万円） 360,188（ 〃 ）
≪株主≫
所有比率（％） 所有株（株数）
企業再生支援機構 96.50 175000
京セラ 1.38 2500
大和証券グループ本社 1.38 2500
東京海上日動火災保険 0.41 750
損保ジャパン 0.14 250
ジェイティービー 0.08 150
阪急交通社 0.06 100
あいおいニッセイ同和損害保険 0.03 50
三井住友海上火災保険 0.03 50
三菱ＵＦＪ信託銀行ＪＡＬ持ち株信託口 0.00 2
≪監査人≫ 有限責任 あずさ監査法人
≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行
≪売り出し価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式
≪仮条件決定日≫ ２０１２年８月３０日
≪ブックビルディング期間≫ ２０１２年８月３１日から９月７日
≪公開価格の決定日≫ ２０１２年９月１０日
≪申込期間≫ ２０１２年９月１１日から９月１４日
(以上、2012年8月3日現在)
＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。
ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS>
ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS>
新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>
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