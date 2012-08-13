再送：起債予測一覧〔表〕＝8月13日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 成田国際空港 <0#0946=JFI> 8/10 A 期間10年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 しんきん 9月に発行予定 宇部興産 <0#4208=JFI> 8/ 9 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 8/ 6 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 10月に起債予定 三菱東京ＵＦＪ銀行 8/ 3 AA 期間10年、発行額1000億円 <0#8315=JFI> 期限前償還条項付劣後債、リテール債 仮条件(利率)／ 当初5年：0.60─1.20％ 以降が5年物円スワップ+40─60bp 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 8月17日に起債予定、9月3日発行予定 格付け：ＡＡ─(ＪＣＲ)、Ａ(Ｒ＆Ｉ) 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 7/10 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 メリル 8月に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 8/ 1 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 10月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 8/ 9 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、ＧＳ 9月上旬に起債予定 8/ 9 A 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ 上期に発行予定 国際協力機構<0#1273=JFI> 8/ 2 A 期間10年・20年 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興、 シティＧ 9月に起債予定 都市再生機構<0#0917=JFI> 7/17 A 期間3年・5年・7年・10年 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、ＧＳ 9月に起債予定 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 日本学生支援機構 7/ 9 A 期間2年、発行額500億円 <0#0948=JFI> 主幹事：みずほ、大和、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 9月に起債予定 A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 6/18 2012年度第2四半期、2年債の主幹事： <0#0910=JFI> みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 格付けＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、 Ａａ３(ムーディーズ) 社債管理者：三菱東京ＵＦＪ銀行 6/18 A 期間2年、発行額300億円(中小企業事業） 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 8月下旬に起債予定(9月上旬払込み) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 6/20 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 9月に発行予定 6/20 A 期間20年 主幹事：野村、ドイツ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 9月に発行予定 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 大阪府 <0#0104=JFI> 8/10 A 期間20年 主幹事：野村 9月に発行予定 2012年度のフレックス枠：総額800億円 堺市 <0#0134=JFI> 8/ 9 A 期間20年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 下期に発行予定 広島県 <0#0109=JFI> 8/ 7 A 期間20年、発行額100億円程度 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 9月以降に起債予定 大阪市 <0#0150=JFI> 7/27 A 期間5年・10年、発行額各100億円程度