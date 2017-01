UPDATE1: 米金融・債券市場＝小動き、値ごろ感から底堅く推移

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*28.50(‐0*04.50) =2.7554% 前営業日終盤 100*01.00( N/A ) =2.7485% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*20.00(‐0*02.00) =1.6659% 前営業日終盤 99*22.00(+0*10.50) =1.6590% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*31.25(‐0*00.50) =0.7103% 前営業日終盤 98*31.75(+0*04.25) =0.7069% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*23.00(‐0*00.25) =0.2688% 前営業日終盤 99*23.25(+0*00.75) =0.2646% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では、薄商いの中、 米国債が小動きで推移。中銀への緩和期待から今月に入り大きく売られていたため、値ご ろ感から底堅い展開となった。 指標10年債利回りUS10YT=RRは7月25日に過去最低の1.38%を付けた後、前 週には1.73%まで上昇していた。 午後終盤の取引では、1.66%程度で推移している。 ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエイツの市場アナリスト、ジョン ・カナバン氏は「数週間前に米国債利回りは過去最低をつけていたことから、小幅な調整 は予想されていた。これに加え、雇用統計など一部の経済指標が予想を上回る内容になっ たことで、調整に拍車がかかった」と指摘。「ただ状況は大きく変わっておらず、相場は 調整を経て、安定化しつつある」と述べた。 米政策担当者にとり、世界経済の成長は国内経済と同様に懸念材料だ。 中国の輸出が急減速しているほか、日本の4─6月期国内総生産(GDP)伸び率は事 前予想の半分程度にとどまった。 米連邦準備理事会(FRB)、欧州中央銀行(ECB)ともに、9月の会合で新たな債 券買い入れプログラムを打ち出すと予想されている。 当面は、8月末に予定されている米ワイオミング州ジャクソンホールでの経済シンポジ ウムで、バーナンキFRB議長が追加緩和の手掛かりを示すかが焦点となる。 ただECBの国債買い入れ策の内容が市場の期待はずれに終わった場合、米国債利回り は再度低下する可能性がある。 ストーン・アンド・マッカーシーのカナバン氏は「市場はECBの債券買い入れに関す る詳細待ちの状態で落ち着いており、問題は中身だ」とし、「(ネガティブ)サプライズ があれば著しいリスクとなり、当面はその影響が続く」と述べた。 Tボンド先物9月限3USU2は1/32安の148─26/32。 Tノート先物9月限3TYU2は3.50/32安の133─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 20.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (-0.75)