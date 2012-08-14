15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １４日（火） ０５３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０５３０ＧＭＴ ７月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０８３０ＧＭＴ ７月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ギリシャ３カ月物国債入札 １５─２０日 ７月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １５日（水） ０８３０ＧＭＴ ８月の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ７月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ 第２・四半期マレーシアＧＤＰ １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ７月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ７月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] ドイツのメルケル首相がカナダ訪問（１６日まで） インド［独立記念日］、韓国［光復節］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 15 Aug AMC Q3 2012 Applied Materials Inc ( AMAT.O ) 15 Aug AMC Q4 2012 Cisco Systems ( CSCO.O ) （東京 １５日 ロイター）