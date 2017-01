16日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ==国内経済・指標関係=== 08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 10:20 国庫短期証券の入札発行(財務省) 10:20 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 10:30 20年利付国債(8月債)の発行予定額等(財務省) 12:35 国庫短期証券の入札結果(財務省) 13:00 7月首都圏マンション市場動向(不動産経済研究所) ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 15日(水) 0830GMT 8月の英金融政策委員会の議事録 0830GMT 7月英失業率(国立統計局)[GBILOU=ECI] 1000GMT 第2・四半期マレーシアGDP 1100GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1230GMT 7月米消費者物価指数(労働省) [USCPI=ECI] 1230GMT 8月NY州製造業業況指数(連銀)[USEMPM=ECI] 1300GMT 6月対米証券投資(財務省) [USNCIO=ECI] 1315GMT 7月米鉱工業生産(FRB)[USIP=ECI] 1315GMT 7月米設備稼働率(FRB)[USCAPU=ECI] 1400GMT 8月米住宅建設業者指数(NAHB)[USNAHB=ECI] ドイツのメルケル首相がカナダ訪問(16日まで) インド[独立記念日]、韓国[光復節] ==海外主要企業決算発表予定== 15 Aug AMC Q3 2012 Applied Materials Inc 15 Aug AMC Q4 2012 Cisco Systems 16日(木) 0000GMT コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀がFRBの概観・理事の役割 について講演・質疑応答(米ノースダコタ州マイノット) 0830GMT 7月英小売売上高(国立統計局)[GBRSLY=ECI] 0900GMT 7月ユーロ圏消費者物価指数改定値(統計局)[EUHICY=ECI] 1230GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1230GMT 7月米住宅着工件数(商務省)[USHSTM=ECI] 1400GMT 8月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 1500GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500GMT 米財務省52週間物TB入札条件 1500GMT 米財務省インフレ指数連動5年債入札条件 2200GMT 7月北米半導体BBレシオ(SEMI)[USSEMI=ECI] ドイツのメルケル首相がカナダ訪問(最終日) ==海外主要企業決算発表予定== 16 Aug BMO Q2 2013 Wal-Mart Stores, Inc. 16 Aug AMC Q2 2012 Gap Inc. (東京 16日 ロイター)