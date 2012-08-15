16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ ７月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５日（水） ０８３０ＧＭＴ ８月の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ７月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ 第２・四半期マレーシアＧＤＰ １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ７月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ７月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] ドイツのメルケル首相がカナダ訪問（１６日まで） インド［独立記念日］、韓国［光復節］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 15 Aug AMC Q3 2012 Applied Materials Inc 15 Aug AMC Q4 2012 Cisco Systems １６日（木） ００００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀がＦＲＢの概観・理事の役割 について講演・質疑応答（米ノースダコタ州マイノット） ０８３０ＧＭＴ ７月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 ２２００ＧＭＴ ７月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ドイツのメルケル首相がカナダ訪問（最終日） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 16 Aug BMO Q2 2013 Wal-Mart Stores, Inc. 16 Aug AMC Q2 2012 Gap Inc. （東京 １６日 ロイター）