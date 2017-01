UPDATE1: 米金融・債券市場＝利回り上昇、予想上回る鉱工業生産が圧迫

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*19.00(‐1*25.00) =2.9213% 前営業日終盤 98*12.00(‐1*16.50) =2.8307% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*08.00(‐0*24.50) =1.8172% 前営業日終盤 99*00.50(‐0*19.50) =1.7326% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*16.75(‐0*08.25) =0.8045% 前営業日終盤 98*25.00(‐0*06.25) =0.7508% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*21.75(‐0*00.75) =0.2893% 前営業日終盤 99*22.50(‐0*00.50) =0.2770% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では、米国債利回り が上昇した。朝方発表された鉱工業生産が予想を上回る内容となったことでリスク選好が 高まり、安全資産とされる米国債を手放す動きが加速した。 7月の鉱工業生産指数は前月から0.6%上昇し、上昇率は4月以来の大きさとなった。 7月の米雇用統計や前日の小売売上高も上振れしており、下期は成長が加速するとの見 方が出ている。 ドイツ銀行証券の首席米経済エコノミスト、カール・リカドンナ氏は「過去数週間の米 国債の下げは、経済指標の勢いがやや増していることを反映している」と指摘した。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは21/32安。利回りは1.81%と、 2カ月半ぶりの水準に上昇した。 同利回りは7月25日に過去最低の1.38%をつけている。 RBS証券の米国債ストラテジスト、ジョン・ブリッグス氏は「オーバーナイトに海外 勢からやや売りが入った」とし、「これ自体は米国債にとってそれほど大きな弱材料では ないが、市場は米国債のロングポジションを過度に積み上げており、巻き戻しが入ってい る」と述べた。 また欧州中央銀行(ECB)が抜本的な債務危機対策を講じるとの見方から欧州をめぐ る懸念が後退していることも、米国債の利回り上昇の背景にあるとみられている。 この他、社債やモーゲージ債に投資家の資金が流れていることも圧迫材料となっている。 CIBCワールド・マーケッツの米国債トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏 は、大規模な社債の発行が前倒しで行われ、すべて8月前半に集中していると指摘してい る。 トムソン・ロイター傘下のIFRによると、市場は過去7日で、高格付け社債およそ 406億ドルを消化した。 Tボンド先物9月限3USU2は1─12/32安の146─04/32。 Tノート先物9月限3TYU2は18/32安の132─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 20.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (+1.25)