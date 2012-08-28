29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：００ 参議院本会議 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １１：００ 乗用車８社生産・輸出実績７月度 １１：３０ ソフトバンク米子市大規模太陽光発電所に関する記者会見 孫社長、三井物産社長、鳥取県知事らが出席 １３：３０ レノボ「ＴｈｉｎｋＰａｄ」生誕２０周年＆ウルトラブック発表会 １４：００ ファミリーマート 新ＰＢ「ファミリーマートコレクション」発表会 １５：３０ レノボ「ＴｈｉｎｋＰａｄ」ウルトラブック技術説明会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２８日（火） ００３０ＧＭＴ 中国商務省調査局「米中の経済・通商関係」に関するフォーラム（北京） 王超・商務次官が開会のあいさつ ０６００ＧＭＴ ９月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０７００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ ０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ６月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 トロイカ、ポルトガル経済の第５次定期審査を開始 ファンロンパイ欧州連合（ＥＵ）大統領がスペイン訪問 ブラジル中銀金融政策決定会合（２９日まで） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） スペイン短期債入札 イタリア国債入札 ＩＡＥＡ原子力安全条約締結国特別会合（ウィーン、３１日まで） モルシ・エジプト大統領が訪中（３０日） 北朝鮮「青年節」 ２９日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表 １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ８月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア短期債入札 独伊首脳会談（ベルリン） ブラジル中銀金融政策決定会合（最終日） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） サムスン電子、ベルリンでのイベントで「ギャラクシー」新モデル発表へ ＩＡＥＡ原子力安全条約締結国特別会合（ウィーン、３１日まで） モルシ・エジプト大統領が訪中（３０日） ＡＳＥＡＮ＋日中韓経済相会合（カンボジア・シエムレアプ） ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２８日（火） FR 05:00 CREDIT AGRICOLE SA Q2 ( CAGR.PA ) ２９日（水） Q1 2013 H.J. Heinz Company HNZ.N Agricultural Bank of China Ltd ( 1288.HK ) H1 （東京 ２９日 ロイター）