起債予測一覧〔表〕＝8月29日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 8/28 A 期間5年・10年 主幹事： 5年債：みずほ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ 野村ホールディングス 8/28 A 期間3年・5年、個人債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 仮条件(利率)／ 3年債：0.50─1.10％ 5年債：0.70─1.30％ 9月14日に起債予定 格付け： Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(ＪＣＲ) 日産フィナンシャルサービス 8/28 A 期間3年 <0#8434=JFI> 主幹事：みずほ、ＧＳ、メリル 関西高速鉄道 <0#9383=JFI> 8/27 A 期間10年、発行額130億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 9月に起債予定 東洋ゴム工業 <0#5105=JFI> 8/27 A 期間5年、発行額50億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ あいおいニッセイ同和損害保険 8/24 A 期間10年、発行額各150億円 劣後債と期限前償還条項付劣後債 主幹事：野村、大和 9月19日─21日に起債予定 格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ) ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 8/22 A 期間10年・20年、発行総額400億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 9月に起債予定 日本ハム <0#2282=JFI> 8/21 A 期間7年・10年 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ 9月上旬に起債予定 関西電力 <0#9503=JFI> 8/21 AA 期間3年、発行額300億円 主幹事：野村、大和、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(272回)+51bp 8月29日に起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 8/20 A 期間3年、発行額200億円 主幹事：大和、野村 9月に起債予定 成田国際空港 <0#0946=JFI> 8/10 A 期間10年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 しんきん 9月に発行予定 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 8/ 6 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 10月に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 8/ 1 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 10月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 8/ 9 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、ＧＳ 9月上旬に起債予定 国際協力機構<0#1273=JFI> 8/ 2 A 期間10年・20年 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興、 シティＧ 9月に起債予定 都市再生機構<0#0917=JFI> 7/17 A 期間3年・5年・7年・10年 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、ＧＳ 9月に起債予定 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 日本学生支援機構 7/ 9 A 期間2年、発行額500億円 <0#0948=JFI> 主幹事：みずほ、大和、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 9月に起債予定 A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 6/18 2012年度第2四半期、2年債の主幹事： <0#0910=JFI> みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 格付けＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、 Ａａ３(ムーディーズ) 社債管理者：三菱東京ＵＦＪ銀行 6/18 AA 期間2年、発行額300億円(中小企業事業） 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 レンジ／T(264回)+5bp 8月29日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 6/20 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 9月11日に起債予定 6/20 AA 期間20年、発行額200億円程度 主幹事：野村、ドイツ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 9月5日に起債予定 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、ス