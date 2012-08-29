30日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ７月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：小売販売額 前年比 0.2％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債(９月債)の発行予定額等（財務省） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １５：４５ 藤田財務副大臣会見 １７：５０ デフレ脱却等経済状況検討会議、終了後古川経済財政相会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２９日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表 １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省１８日物出納管理証券入札 １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ８月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア短期債入札 独伊首脳会談（ベルリン） ブラジル中銀金融政策決定会合（最終日） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） サムスン電子、ベルリンでのイベントで「ギャラクシー」新モデル発表へ ＩＡＥＡ原子力安全条約締結国特別会合（ウィーン、３１日まで） モルシ・エジプト大統領が訪中（３０日） ＡＳＥＡＮ＋日中韓経済相会合（カンボジア・シエムレアプ） 日朝予備協議（北京） ３０日（木） ０７５５ＧＭＴ ８月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、最終日） ＡＰＥＣ財務相会合（モスクワ） イタリア中・長期債入札 仏スペイン首脳会談（マドリード） メルケル独首相が中国訪問「第２回中独政府間協議」（３１日まで） ＩＡＥＡ原子力安全条約締結国特別会合（ウィーン、３１日まで） モルシ・エジプト大統領が訪中（最終日） ＡＳＥＡＮ拡大経済相会合（カンボジア・シエムレアプ） ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝ ２９日（水） Q1 2013 H.J. Heinz Company HNZ.N Agricultural Bank of China Ltd ( 1288.HK ) H1 ３０日（木） CARREFOUR SA Q2 ( CARR.PA ) Bank of Communications Co Ltd (BOCOM) ( 3328.HK ) H1 （東京 ３０日 ロイター）