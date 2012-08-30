追加：起債予測一覧〔表〕＝8月30日現在

追加：・トヨタ自動車、Ｊパワー、四国電力、東芝、太平洋セメントを国内ＳＢ表に追加 しました。 ・京都市（地方債表掲載）の備考欄に２０年債と１０年債を追加しました。 ・ジェイテクトを社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # トヨタ自動車 <0#7203=JFI> 8/30 A 期間3年・5年、発行額各300億円以上 (700─1000億円に増額の可能性あり) 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、大和、 みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 来週後半に起債予定 # Ｊパワー（電源開発） 8/30 A 期間5年、発行額200億円 <0#9513=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 9月に発行予定 # 四国電力 <0#9507=JFI> 8/30 A 期間5年・10年、発行額各200億円 主幹事： 5年債：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：みずほ、大和、ＳＭＢＣ日興 9月上旬に起債予定 # 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 9月中旬に起債予定 # 太平洋セメント <0#5233=JFI> 8/30 A 期間3年・5年、発行額各100億円 主幹事：大和、野村 セイコーエプソン<0#6724=JFI> 8/29 AA 期間3年・5年、発行額各100億円程度 主幹事：みずほ 来週半ばに起債予定 三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 8/29 A 期間10年、発行額200億円程度、 劣後債 主幹事：大和 レンジ／T(新発)+55─60bp 来週後半に起債予定 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 8/29 A 期間5年・7年・10年 発行額各300億円、150億円、350億円 主幹事： 5年債：シティＧ、野村 7年債：ＳＭＢＣ日興、みずほ 10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 9月に起債予定 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 8/28 AA 期間5年・10年、 発行額各200億円、100億円 主幹事： 5年債：みずほ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ 来週後半に起債予定 野村ホールディングス 8/29 A 期間3年・5年、大口投資家向け債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 9月に起債予定 8/28 A 期間3年・5年、個人債 主幹事：野村 仮条件(利率)／ 3年債：0.50─1.10％ 5年債：0.70─1.30％ 9月14日に起債予定 格付け： Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(ＪＣＲ) 日産フィナンシャルサービス 8/28 A 期間3年 <0#8434=JFI> 主幹事：みずほ、ＧＳ、メリル 関西高速鉄道 <0#9383=JFI> 8/27 A 期間10年、発行額130億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 9月に起債予定 東洋ゴム工業 <0#5105=JFI> 8/27 A 期間5年、発行額50億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ あいおいニッセイ同和損害保険 8/24 A 期間10年、発行額各150億円 劣後債と期限前償還条項付劣後債 主幹事：野村、大和 9月19日─21日に起債予定 格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ) ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 8/22 A 期間10年・20年、発行総額400億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 9月に起債予定 日本ハム <0#2282=JFI> 8/21 AA 期間7年・10年、発行額各100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ レンジ／ 7年債：T(304回)+11─15bp 10年債：T(新発)+12─16bp 来週半ばに起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 8/20 A 期間3年、発行額200億円 主幹事：大和、野村 9月に起債予定 成田国際空港 <0#0946=JFI> 8/10 A 期間10年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 しんきん 9月に発行予定 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 8/ 6 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 10月に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 8/ 1 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 10月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 8/ 9 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、ＧＳ 9月上旬に起債予定 国際協力機構<0#1273=JFI> 8/ 2 A 期間10年・20年 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興、 シティＧ 9月に起債予定 都市再生機構<0#0917=JFI> 7/17 A 期間3年・5年・7年・10年 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、ＧＳ 9月に起債予定 水資源機