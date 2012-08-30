31日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：１０ 予算編成に関する閣僚会議 ０８：１５ 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ８月東京都区部コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPIT=ECI] （予測中央値：前年比‐0.6％） ０８：３０ ７月全国コアＣＰＩ（総務省）[JPCPI=ECI] （予測中央値：前年比‐0.3％） ０８：３０ ７月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.83倍） ０８：３０ ７月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.3％） ０８：３０ ７月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比＋1.2％） ０８：５０ ７月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比+1.7％） １４：００ ７月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比‐9.9％） １４：００ ７月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３０日（木） ０２００ＧＭＴ 第２・四半期フィリピンＧＤＰ ０７５５ＧＭＴ ８月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、最終日） ＡＰＥＣ財務相会合（モスクワ） イタリア中・長期債入札 仏スペイン首脳会談（マドリード） メルケル独首相が中国訪問「第２回中独政府間協議」（３１日まで） ＩＡＥＡ原子力安全条約締結国特別会合（ウィーン、３１日まで） モルシ・エジプト大統領が訪中（最終日） ＡＳＥＡＮ拡大経済相会合（カンボジア・シエムレアプ） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９月９日まで） ３１日（金） ０５３０ＧＭＴ 第２・四半期インドＧＤＰ[INGDPQ=ECI] ０６００ＧＭＴ ７月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２００ＧＭＴ 第２・四半期ブラジルＧＤＰ[BRGDP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期カナダＧＤＰ １３４５ＧＭＴ ８月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「危機後の金融政策」 カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（米ワイオミング州 ジャクソンホール） 非同盟諸国首脳会議（最終日、テヘラン） 仏大統領がスペイン訪問 メルケル独首相が中国訪問「第２回中独政府間協議」（最終日） ＩＡＥＡ原子力安全条約締結国特別会合（ウィーン、最終日） 家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、９月５日まで） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９月９日まで） ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝ ３０日（木） FR CARREFOUR SA Q2 ( CARR.PA ) Bank of Communications Co Ltd (BOCOM) ( 3328.HK ) H1 ３１日（金） FR BMO HERMES INTERNATIONAL SCA Q2 ( HRMS.PA ) （東京 ３１日 ロイター）