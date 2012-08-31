追加：起債予測一覧〔表〕＝8月31日現在

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追加：・住友不動産、日立造船を国内ＳＢ表に追加しました。
・大日本印刷、エア・ウォーターを社債発行登録企業（別表）に追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 住友不動産 <0#8830=JFI> 8/31 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事：大和
レンジ／L+7─9bp
来週半ばに起債予定
# 日立造船 (7004.T) 8/31 A 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
トヨタ自動車 <0#7203=JFI> 8/30 AA 期間3年・5年、発行額各300億円以上
(700─1000億円に増額の可能性あり)
主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、大和、
みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債：T(272回)+8─12bp
5年債：T(288回)+8─12bp
来週後半に起債予定
Ｊパワー（電源開発） 8/30 AA 期間5年、発行額200億円
<0#9513=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
来週後半に起債予定
四国電力 <0#9507=JFI> 8/30 A 期間5年・10年、発行額各200億円
主幹事：
5年債：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
10年債：みずほ、大和、ＳＭＢＣ日興
9月上旬に起債予定
東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年
主幹事：野村、みずほ、大和
9月中旬に起債予定
太平洋セメント <0#5233=JFI> 8/30 AA 期間3年・5年、発行額各100億円
主幹事：大和、野村
来週後半に起債予定
セイコーエプソン<0#6724=JFI> 8/29 AA 期間3年・5年、発行額各100億円程度
主幹事：みずほ
レンジ／
3年債：T(272回)+35─46bp
5年債：T(288回)+35─46bp
9月5日に起債予定
三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 8/29 AA 期間10年、発行額200億円程度、
劣後債
主幹事：大和
レンジ／T(新発)+56─59bp
9月7日に起債予定
中日本高速道路 <0#1289=JFI> 8/29 AA 期間5年・7年・10年
発行額各300億円、150億円、350億円
主幹事：
5年債：シティＧ、野村
7年債：ＳＭＢＣ日興、みずほ
10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和
来週後半に起債予定
伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 8/28 AA 期間5年・10年、
発行額各200億円、100億円
主幹事：
5年債：みずほ、野村、
三菱ＵＦＪＭＳ
10年債：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ
レンジ／
5年債：T(288回)+13─15bp
10年債：T(新発)+15─17bp
来週半ばに起債予定
野村ホールディングス 8/29 A 期間3年・5年、大口投資家向け債
<0#8604=JFI> 主幹事：野村
9月に起債予定
8/28 A 期間3年・5年、個人債
主幹事：野村
仮条件(利率)／
3年債：0.50─1.10％
5年債：0.70─1.30％
9月14日に起債予定
格付け：
Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(ＪＣＲ)
日産フィナンシャルサービス 8/28 A 期間3年
<0#8434=JFI> 主幹事：みずほ、ＧＳ、メリル
関西高速鉄道 <0#9383=JFI> 8/27 A 期間10年、発行額130億円
主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
9月に起債予定
東洋ゴム工業 <0#5105=JFI> 8/27 AA 期間5年、発行額50億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
来週後半に起債予定
あいおいニッセイ同和損害保険 8/24 A 期間10年、発行額各150億円
劣後債と期限前償還条項付劣後債
主幹事：野村、大和
9月19日─21日に起債予定
格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)
ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 8/22 A 期間10年・20年、発行総額400億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和
9月に起債予定
日本ハム <0#2282=JFI> 8/21 AA 期間7年・10年、発行額各100億円
主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ
レンジ／
7年債：T(304回)+12─14bp
10年債：T(新発)+13─15bp
9月5日に起債予定
西日本高速道路 <0#1290=JFI> 8/20 AA 期間3年、発行額200億円
主幹事：大和、野村
来週後半に起債予定
成田国際空港 <0#0946=JFI> 8/10 A 期間10年、発行額100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
しんきん
9月に発行予定
阪神高速道路 <0#0908=JFI> 8/ 6 A 期間5年、発行額100億円
主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
10月に起債予定
首都高速道路 <0#0907=JFI> 8/ 1 A 期間5年
主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
10月に起債予定
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