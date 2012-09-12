13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) （財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ８月首都圏マンション市場動向 １４：３０ ８月投信概況 １５：００ 全銀協、地銀協などでつくる「郵政民営化を考える民間金融機関の会」共同会見 １５：１５ 全銀協会長会見 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 米国現地時間９：００─１６：００ 米国任天堂 プレスイベント ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２日（水） ０５３０ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ７月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０８００ＧＭＴ ドイツ憲法裁判所、ＥＳＭと新財政協定の合憲性判断 ０８３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 米連邦公開市場委員会（１３日まで） イタリア短期国債入札 ドイツ連邦債入札 オランダ議会選挙 米アップル( AAPL.O )のイベント（サンフランシスコ） 夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで） １３日（木） ０７３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC] １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８００ＧＭＴ 米ＦＲＢ経済予測発表 １８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長の記者会見 英中銀四半期報告 韓国中銀金融政策決定会合 インドネシア中銀金融政策決定会合 フィリピン中銀金融政策決定会合 イタリア固定利付債入札 夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで） （東京 １３日 ロイター）