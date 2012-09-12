13日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) （財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ ８月首都圏マンション市場動向
１４：３０ ８月投信概況
１５：００ 全銀協、地銀協などでつくる「郵政民営化を考える民間金融機関の会」共同会見
１５：１５ 全銀協会長会見
１５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
米国現地時間９：００─１６：００ 米国任天堂 プレスイベント
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
１２日（水）
０５３０ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０６００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ７月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
０８００ＧＭＴ ドイツ憲法裁判所、ＥＳＭと新財政協定の合憲性判断
０８３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表
米連邦公開市場委員会（１３日まで）
イタリア短期国債入札
ドイツ連邦債入札
オランダ議会選挙
米アップル(AAPL.O)のイベント（サンフランシスコ）
夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで）
１３日（木）
０７３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表
０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
１６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC]
１７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
１８００ＧＭＴ 米ＦＲＢ経済予測発表
１８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
１８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長の記者会見
英中銀四半期報告
韓国中銀金融政策決定会合
インドネシア中銀金融政策決定会合
フィリピン中銀金融政策決定会合
イタリア固定利付債入札
夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで）
（東京 １３日 ロイター）
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