起債予測一覧〔表〕＝9月13日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鹿島 <0#1812=JFI> 9/12 AA 期間5年、発行額150億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、野村、 みずほ 来週半ばに起債予定 中部電力 <0#9502=JFI> 9/10 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興、みずほ レンジ／T(288回)+35─36bp 9月13日に起債予定 東北電力 <0#9506=JFI> 9/ 4 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ レンジ／T(325回)+46bp 9月13日に起債予定 出光興産 ( 5019.T ) 9/ 4 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事：5年債がＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、7年債が 三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 5年債：L+20bp 7年債：L+43bp 9月13日に起債予定 アンリツ <0#6754=JFI> 9/ 3 AA 期間5年、発行額60億円 主幹事：大和 レンジ／L+39─41bp 9月14日に起債予定 日立造船 ( 7004.T ) 8/31 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／L+55─60bp 9月14日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 9月中旬に起債予定 野村ホールディングス 8/29 AA 期間3年・5年、発行額各100億円 <0#8604=JFI> 大口投資家向け債 主幹事：野村 レンジ／ 3年債：T(272回)+69─72bp 5年債：T(288回)+80─83bp 9月14日に起債予定 8/28 AA 期間3年・5年、個人債 主幹事：野村 仮条件(利率)／ 3年債：0.50─1.10％ 5年債：0.70─1.30％ 9月14日に起債予定 格付け： Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(ＪＣＲ) あいおいニッセイ同和損害保険 8/24 AA 期間10年、発行額各150億円 劣後債と期限前償還条項付劣後債 主幹事：野村、大和 レンジ／ 劣後債：T(325回)+95─102bp 期限前償還条項付劣後債： L+83─87bp 9月19日─21日に起債予定 格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ) 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 8/ 6 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 10月に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 8/ 1 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 10月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本私立学校振興・ 9/11 A 期間10年、発行額50億円程度 共済事業団 <0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興 高速道路機構<0#0905=JFI> 9/10 AA 期間4年・10年、発行額各300億円 入札方式 9月14日に起債予定 住宅金融支援機構 9/ 7 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 10月上旬に起債予定 国際協力機構<0#1273=JFI> 8/ 2 AA 期間10年・20年、発行額各100億円 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興、 シティＧ レンジ／ 10年債：T(325回)+2.5、3.0bp 20年債：T(新発)+6、7bp 9月14日に起債予定 払込日：9月24日 利払日：毎年3月、9月の各20日 格付け：ＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(Ｓ＆Ｐ) 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 日本学生支援機構 9/10 A 期間3年、発行額500億円 <0#0948=JFI> 主幹事：野村、大和、三菱ＵＦＪＭＳ 10月下旬に起債予定 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 ------------------------