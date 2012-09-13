追加：起債予測一覧〔表〕＝9月13日現在

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追加：・鉄道建設・運輸施設整備支援機構を財投機関債表に追加しました。
・ＮＥＣを社債発行登録企業（別表）に追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鹿島 <0#1812=JFI> 9/12 AA 期間5年、発行額150億円程度
主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、野村、
みずほ
レンジ／L+40─47bp
来週半ばに起債予定
アンリツ <0#6754=JFI> 9/ 3 AA 期間5年、発行額60億円
主幹事：大和
レンジ／L+40bp
9月14日に起債予定
日立造船 (7004.T) 8/31 AA 期間3年、発行額100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+57bp
9月14日に起債予定
東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年
主幹事：野村、みずほ、大和
9月中旬に起債予定
野村ホールディングス 8/29 AA 期間3年・5年、発行額各100億円
<0#8604=JFI> 大口投資家向け債
主幹事：野村
レンジ／
3年債：T(272回)+69─70bp
5年債：T(288回)+82─83bp
9月14日に起債予定
8/28 AA 期間3年・5年、個人債
主幹事：野村
仮条件(利率)／
3年債：0.50─1.10％
5年債：0.70─1.30％
9月14日に起債予定
格付け：
Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(ＪＣＲ)
あいおいニッセイ同和損害保険 8/24 AA 劣後債：
期間10年、発行額220億円
AA 期限前償還条項付劣後債：
期間10年、発行額280億円
主幹事：野村、大和
レンジ／
劣後債：T(325回)+99─101bp
期限前償還条項付劣後債：L+85bp
最速9月19日に起債予定
引受証券と引受額(単位：億円)：
劣後債／野村110、大和66、
三菱ＵＦＪＭＳ15、ＳＭＢＣ日興15
みずほ7、東海東京7
期限前償還条項付劣後債／
野村140、大和84、
三菱ＵＦＪＭＳ20、ＳＭＢＣ日興20
みずほ8、東海東京8
格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)
阪神高速道路 <0#0908=JFI> 8/ 6 A 期間5年、発行額100億円
主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
10月に起債予定
首都高速道路 <0#0907=JFI> 8/ 1 A 期間5年
主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
10月に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 鉄道建設・運輸施設整備 9/13 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額各300億円程度、150億円程度
主幹事：野村、みずほ、ＧＳ
11月に起債予定
日本私立学校振興・ 9/11 A 期間10年、発行額50億円程度
共済事業団 <0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興
高速道路機構<0#0905=JFI> 9/10 AA 期間4年・10年、発行額各300億円
入札方式
9月14日に起債予定
住宅金融支援機構 9/ 7 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和
10月上旬に起債予定
国際協力機構<0#1273=JFI> 8/ 2 AA 期間10年・20年、発行額各100億円
主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興、
シティＧ
レンジ／
10年債：T(325回)+2.5bp
20年債：T(140回)+6bp
9月14日に起債予定
払込日：9月24日
利払日：毎年3月、9月の各20日
格付け：ＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(Ｓ＆Ｐ)
水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円
主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
第3・四半期に起債予定
日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針>
<0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度
日本学生支援機構 9/10 A 期間3年、発行額500億円
<0#0948=JFI> 主幹事：野村、大和、三菱ＵＦＪＭＳ
10月下旬に起債予定
4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円>
2013年2月(400億円)
3年債：11月(500億円)
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 3/ 9 <2012年度上半期発行計画>
<0#0906=JFI> 10年債：2400億円程度
20年債：800億円程度
5年債：400億円程度
FLIP、スポット債：1400億円程度
EMTN：1000億円
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