14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 自民党総裁選告示 ＩＰｈｏｎｅ５ 受付開始 ０８：５５ 閣議、閣議後会見 ０９：３０ 月例経済報告関係閣僚会議 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 国債投資家懇談会（財務省） １３：３０ ７月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １５：００ 八木電事連会長会見、終了後 広瀬東電社長会見 １６：００ 国債市場特別参加者会合（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １３日（木） ０７３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC] １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８００ＧＭＴ 米ＦＲＢ経済予測発表 １８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長の記者会見 英中銀四半期報告 韓国中銀金融政策決定会合 インドネシア中銀金融政策決定会合 フィリピン中銀金融政策決定会合 イタリア固定利付債入札 夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで） １４日（金） ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏雇用統計（統計局） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １３１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ８月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １７００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ） １７４５ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（フィラデルフィア） ユーロ圏財務相会合（キプロス） ＥＵ財務相理事会非公式会合（キプロス、１５日まで） （東京 １４日 ロイター）