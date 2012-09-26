追加：起債予測一覧〔表〕＝9月26日現在

追加：・伊藤忠商事を国内ＳＢ表に追加しました。 ・神戸市１０年債（地方債表掲載）の備考欄に起債時期を追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 9/26 A 期間10年 主幹事：野村、東海東京 みずほ銀行 <0#8413=JFI> 9/25 A 期間12年、期限前条項付劣後債 個人向け 主幹事：みずほ、みずほインベ、大和 10月10日に起債予定 ＩＨＩ <0#7013=JFI> 9/25 A 期間5年 主幹事：みずほ、大和 京阪神ビルディング 9/21 A 期間5年・7年、発行額各50億円 <0#8818=JFI> 主幹事： 5年債：大和、ＳＭＢＣ日興 7年債：ＳＭＢＣ日興、大和 10月に起債予定 ホンダファイナンス 9/19 A 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 主幹事：メリル、みずほ 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 8/ 6 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 10月に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 8/ 1 A 期間5年、発行額300億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 10月初旬に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策金融公庫 9/18 A 期間2年、発行額500億円(国民生活事業) <0#0910=JFI> 5年、200億円(中小企業事業) 10年、100億円(農林水産事業) 主幹事：みずほ、ＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ 10月下旬に起債予定 格付け：ＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、 Ａａ３(ムーディーズ) 社債管理者：三菱東京ＵＦＪ銀行 鉄道建設・運輸施設整備 9/13 A 期間4年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額各300億円程度、150億円程度 主幹事：野村、みずほ、ＧＳ 11月に起債予定 日本私立学校振興・ 9/11 A 期間10年、発行額50億円程度 共済事業団 <0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興 住宅金融支援機構 9/ 7 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 10月上旬に起債予定 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 9/25 A 期間3年・5年 主幹事：ＳＭＢＣ日興・三菱ＵＦＪＭＳ 東海東京 10月上旬に発行予定 日本学生支援機構 9/10 A 期間3年、発行額500億円 <0#0948=JFI> 主幹事：野村、大和、三菱ＵＦＪＭＳ 10月下旬に起債予定 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：みずほ、メリル 10月11日に起債予定 9/20 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：野村、大和 11月に発行予定 9/20 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 12月に発行予定 9/20 A 期間20年 主幹事：大和、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興 10月に発行予定 9/20 A 期間20年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 12月に発行予定 9/20 A 期間5年、発行額200億円程度 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 10月11日に起債予定 9/20 <2012年度下半期発行計画> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円程度 総額：4300億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 神戸市 <0#0153=JFI> 9/20 A 期間10年、発行額100億円程度 主幹事：野村、バークレイズ、ＧＳ 10月に起債予定 9/20 A 期間5年、発行額100億円程度 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京