27日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ １０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） １１：００ ソニー液晶テレビ国内向けブラビア新商品発表会 １１：００ ルネサス４０ナノ車載マイコン製品発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ 東芝液晶テレビ新商品発表会 １５：００ 日本原子力産業協会 理事長によるメディアブリーフィング 原子力を巡る国際動向、革新的エネルギー・環境戦略への意見 １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２６日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １４００ＧＭＴ イタリアのグリリ経済・財務相がバイトマン独連銀総裁と会談 １６００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通し について講演・質疑応答 １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １７１５ＧＭＴ シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が現在の経済の課題について講演 （ハモンド、米インディアナ州） ９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] オランド仏大統領が訪米（最終日） 国連総会・一般討論演説 ＊野田首相、イランのアハマディネジャド大統領、キャメロン英首相らが演説へ ドイツのメルケル首相がラガルドＩＭＦ専務理事と会談 スペインのラホイ首相がスペイン経済の現状などについて講演（ニューヨーク） ギリシャ主要労組がスト イタリア国債入札 ドイツ国債入札 ２７日（木） ０６００ＧＭＴ ８月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] ０７５５ＧＭＴ ９月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １３００ＧＭＴ イタリアのモンティ首相がユーロについて講演（ニューヨーク） １４００ＧＭＴ ８月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １４３０ＧＭＴ ＩＭＦ世界経済見通し（チャプター３＆４） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ８月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] 国連総会・一般討論演説 ＊ギリシャのサマラス首相らが演説へ キャメロン英首相がブラジル訪問、ルセフ大統領と会談 スペイン政府、２０１３年予算案を公表 イタリア国債入札 パリモーターショー開幕 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ 27 Sep Q4 2012 Micron Technology, Inc. ( MU.O ) 27 Sep Q1 2013 Nike ( NKE ) （東京 ２７日 ロイター）