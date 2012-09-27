〔表〕きょうの投信設定（28日）＝13本

【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ラッセル新興国増配優良株ファンド Ａコース（米ドル円ヘッジ） ラッセル新興国増配優良株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） ／ラッセル・インベストメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：合計１００億円 設定額 ：── 販売会社 ：高木証券( 8625.T )、ＳＢＩ証券 ◎新興国ハイイールド債券ファンド（円コース） 新興国ハイイールド債券ファンド（豪ドルコース） 新興国ハイイールド債券ファンド（新興国資源通貨コース） ／みずほ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５００億円 設定額 ：── 販売会社 ：みずほインベスターズ証券 ◎エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし ／国際投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：── 販売会社 ：岩井コスモ証券 ◎ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０５０億円 設定額 ：── 販売会社 ：大和証券 ◎通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド ・日本円コース（毎月分配型） ・通貨セレクトコース（毎月分配型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０５０億円 設定額 ：── 販売会社 ：大和証券 ◎イーストスプリング・フィリピン株式オープン ／イーストスプリング・インベストメンツ ──────────────────────────────────── 設定上限額：３００億円 設定額 ：── 販売会社 ：むさし証券、高木証券( 8625.T )、ＳＢＩ証券、マネックス証券、 楽天証券 ◎ＩＮＧ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース（毎月分配型） ／アイエヌジー投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：── 販売会社 ：岩井コスモ証券、証券ジャパン、楽天証券