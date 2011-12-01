＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月1日─8日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２月１日（木） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 46.4 46.4 （11月速報） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/26までの週、1000件） 390 393 １５００ＧＭＴ １０月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.3 0.2 １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 51.5 50.8 １１月米自動車販売台数 ２日（金） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） 5.5 5.8 １３３０ＧＭＴ １１月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 122 80 （民間部門雇用者数増減、1000人） 140 104 （失業率、％） 9.0 9.0 ５日（月） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 47.8 （11月速報） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 47.2 （11月速報） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A -1.5 １５００ＧＭＴ １０月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） N/A 52.9 （景気指数） N/A 53.8 ６日（火） ０１３０ＧＭＴ 第３・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） N/A -7.4 １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 1.4 （速報値） １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A -4.3 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ７日（水） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） N/A 1.2 （前年比、％） N/A 1.4 ０７４５ＧＭＴ １０月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 6.303 ０９３０ＧＭＴ １０月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A -0.7 ０９３０ＧＭＴ １０月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.0 １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） N/A -2.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ２０００ＧＭＴ １０月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） N/A 7.39 ８日（木） ００３０ＧＭＴ １１月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.01 失業率（％） N/A 5.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/3までの週、1000件） N/A N/A １５００ＧＭＴ １０月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━