シドニー株式市場・大引け＝4日続伸、6中銀協調策受け

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（カッコ内は前営業日比） Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数 大引け 4228.6 （＋108.8） 午前 4224.7 （＋104.9）日本時間午前１０時１７分 寄り付き 4157.5 （＋ 37.7） 前営業日終値 4119.8 (＋ 17.7） -------------------------------------------------------------------------------- ［１日 ロイター］ １日のシドニー株式市場の株価は４営業日続伸し、Ｓ＆Ｐ／ＡＳ Ｘ２００指数は前日終値比１０８．８ポイント（２．６％）高の４２２８．６と、２週間 ぶりの高値で終了した。日米欧など６カ国・地域の中央銀行が３０日、欧州の銀行の流動 性逼迫（ひっぱく）を和らげるため、米ドルなどの外貨供給を拡充する協調策を発表した ことを受けた。 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数は４０００ポイント割れで先週の取引を終えて以降、 ６％上伸している。 ＢＨＰビリトン(BHP.AX)とリオ・ティント(RIO.AX)はともに４％超上昇した。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「ＵＰＤＡＴＥ」と表示 します。
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