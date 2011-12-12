UPDATE2: 韓国政府、2011年と12年のＧＤＰ伸び率予想を下方修正

［ソウル １２日 ロイター］ 韓国の企画財政省は１２日、２０１２年の国内総生産 （ＧＤＰ）伸び率が３．７％との見通しを示し、従来予想の４．５％から下方修正した。 今年のＧＤＰ伸び率予想も６月時点の４．５％から３．８％に引き下げた。 同省は、ユーロ圏債務危機や先進国の景気鈍化に伴う悪影響に備えるため、年間予算の 半分以上を上半期に支出する方針を示した。 下方修正後の２０１２年ＧＤＰ予測は、韓国中銀が前週末に修正した予測と一致した。 中銀は一段の下方修正もあり得るとしている。 同省は２０１２年のＧＤＰ伸び率について、上半期は欧州債務危機の影響で年１％台と なるが、下半期は回復すると予想。 ユーロ圏や米国の景気鈍化で世界経済が失速することから、２０１２年の輸出は７．４ ％増と、２０１１年の約２０％増から大幅に鈍化する見通し。 ２０１２年のインフレ率は３．２％と、２０１１年の４％から鈍化する見通し。農産品 や国際原材料価格の安定が寄与するという。 企画財政省の予想は以下の通り。 （単位：特記以外は％、前回は２０１１年６月３０日発表） 2012年 2011年 今回 前回 今回 前回 ＧＤＰ 3.7 4.5 3.8 4.5 ＣＰＩ 3.2 約3 4.0 4.0 雇用者数増加（1000人） 280 280 400 330 経常収支（10億ドル） +16.0 +10.0 +25.0 +16.0